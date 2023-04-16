Нефтяной союз РФ и Саудовской Аравии сочли серьезным препятствием для Байдена

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию агентства Bloomberg, возникший довольно внезапно нефтяной союз между Россией и Саудовской Аравией может стать серьезным препятствием для Джо Байдена на следующих президентских выборах.

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Новая расстановка сил в нефтяном картеле ОПЕК практически полностью исключила для Вашингтона возможность выступать арбитром и действовать в своих интересах. Причем перемены случились очень быстро. Если еще в 2020 США играли роль “миротворца” в ценовых войнах России и Саудовской Аравии, то сейчас Белый дом остался не у дел. Более того, он стал мишенью недовольства для стран-участниц ОПЕК, которых, несомненно, подначивает Москва.

Bloomberg заявляет, что альянс России и Саудовской Аравии может обернуться большими проблемами для американской экономики и негативно отразиться на избирательной кампании Джо Байдена в 2024 году.

Агентство напоминает, что Байден пытался взять ситуацию под контроль и даже слетал в Саудовскую Аравию, чтобы уговорить монархию нарастить добычу нефти. Однако ОПЕК+ демонстративно снизила объемы добычи, а недавно сделала это во второй раз. И не исключено, что это только начало, потому что Саудовская Аравия явно уходит из-под влияния США и начинает согласовывать свои действия с Китаем и Россией. С Россией Эр-Рияд обсуждает добычу нефти, а Китай помогает ему восстановить отношения с Ираном.