$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Bloomberg: нефтяной союз России и Саудовской Аравии повлияет на президентские выборы в США

FBM.ruиещё 1

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию агентства Bloomberg, возникший довольно внезапно нефтяной союз между Россией и Саудовской Аравией может стать серьезным препятствием для Джо Байдена на следующих президентских выборах.

Нефтяной союз РФ и Саудовской Аравии сочли серьезным препятствием для Байдена
Фото: FBM.ruFBM.ru

Новая расстановка сил в нефтяном картеле ОПЕК практически полностью исключила для Вашингтона возможность выступать арбитром и действовать в своих интересах. Причем перемены случились очень быстро. Если еще в 2020 США играли роль “миротворца” в ценовых войнах России и Саудовской Аравии, то сейчас Белый дом остался не у дел. Более того, он стал мишенью недовольства для стран-участниц ОПЕК, которых, несомненно, подначивает Москва.

Bloomberg заявляет, что альянс России и Саудовской Аравии может обернуться большими проблемами для американской экономики и негативно отразиться на избирательной кампании Джо Байдена в 2024 году.

Индия не согласилась с установленной G7 ценой для российской нефти

Агентство напоминает, что Байден пытался взять ситуацию под контроль и даже слетал в Саудовскую Аравию, чтобы уговорить монархию нарастить добычу нефти. Однако ОПЕК+ демонстративно снизила объемы добычи, а недавно сделала это во второй раз. И не исключено, что это только начало, потому что Саудовская Аравия явно уходит из-под влияния США и начинает согласовывать свои действия с Китаем и Россией. С Россией Эр-Рияд обсуждает добычу нефти, а Китай помогает ему восстановить отношения с Ираном.

Аналитики прогнозируют, что снижение предложения на мировом рынке нефти вздернет цены к 2024 году до 120 долларов за баррель, что автоматически увеличит инфляцию в США минимум на 4%. Все это будет происходить во время предвыборной кампании Джо Байдена из-за страны, которую США больше не могут считать своим другом.

Экономика,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий