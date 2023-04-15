«Впервые в истории G7 заявляет, что мы должны ускорить поэтапный отказ от всех неослабевающих видов ископаемого топлива. G7 также заявляет, что не должно быть больше новых электростанций, работающих на угле», — заявила Панье-Рунашер в ходе пресс-конференции.