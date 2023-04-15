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50 минут назад

Послы G7 упрекнули Швейцарию за лазейки для обхода санкций против РФ

Майк Габриелян

Послы G7 и посол ЕС в частном письме упрекнули Швейцарию за недостаточные усилия для борьбы с российскими олигархами. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на послание дипломатов, составленное в Берне.

Послы G7 упрекнули Швейцарию за лазейки для обхода санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обращении послов говорится, что швейцарские законы мешают исполнению санкций в отношении России. В частности, нормы о неприкосновенности частной жизни и прочие «лазейки» используются российскими олигархами, чтобы хранить миллиарды в офшорах.

Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,5 млрд долларов. Однако власти не смогли затронуть активы резидентов, лиц с двойным гражданством и лиц, связанных со швейцарскими компаниями и организациями.

Ранее Берн заявил о готовности сотрудничать с Западом в отношении антироссийских санкций.

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