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Размер госдолга Италии достиг рекордной отметки

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Размер государственного долга Италии достиг рекордных 2,772 триллиона евро. Каждый итальянец задолжал почти 50 тысяч. Об этом сообщает ANSA ссылкой на Bankitalia.

Размер госдолга Италии достиг рекордной отметки
© РИА Новости

«Увеличение связано с потребностью в займах (12,9 млрд) и увеличением ликвидности казначейства (8,6 млрд до 43,3)», - передает агентство.

Также сыграло роль общее влияние спредов и премий на выпуск и погашение, переоценка индексированных на инфляцию ценных бумаг и изменение обменных курсов.

Газета Corriere della Sera отмечает, что соотношение между госдолгом и ВВП составляет 145%. Каждый итальянец должен 46 960 евро. Долг будет расти, а проблема только усугубляться и вести к социальному неравенству.

Эксперты считают, что в росте долга виноват украинский кризис и санкции против РФ, приведшие к взлету цен на энергоносители.

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