Размер госдолга Италии достиг рекордной отметки

Размер государственного долга Италии достиг рекордных 2,772 триллиона евро. Каждый итальянец задолжал почти 50 тысяч. Об этом сообщает ANSA ссылкой на Bankitalia.

«Увеличение связано с потребностью в займах (12,9 млрд) и увеличением ликвидности казначейства (8,6 млрд до 43,3)», - передает агентство.

Также сыграло роль общее влияние спредов и премий на выпуск и погашение, переоценка индексированных на инфляцию ценных бумаг и изменение обменных курсов.

Газета Corriere della Sera отмечает, что соотношение между госдолгом и ВВП составляет 145%. Каждый итальянец должен 46 960 евро. Долг будет расти, а проблема только усугубляться и вести к социальному неравенству.