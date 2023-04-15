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Нидерланды выделили 40 млн евро на поддержку украинских фермеров

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Руководитель министерства внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер заявила, что страна выделила на этой неделе 40 млн. евро на программу Всемирного банка для поддержки украинских фермеров. Об этом она написала в своем Twitter.

Нидерланды выделили 40 млн евро на поддержку украинских фермеров
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«Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность», — подчеркнула она.

Ранее правительство Польши уполномочило руководителей профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины.

До этого Министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего с Украины зерна.

Решением для этого стали пестициды, способные оказывать негативное влияние на здоровье человека, которые обнаружили в украинской пшенице.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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