Нидерланды выделили 40 млн евро на поддержку украинских фермеров

Руководитель министерства внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер заявила, что страна выделила на этой неделе 40 млн. евро на программу Всемирного банка для поддержки украинских фермеров. Об этом она написала в своем Twitter.
«Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность», — подчеркнула она.
Ранее правительство Польши уполномочило руководителей профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины.
До этого Министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего с Украины зерна.
Решением для этого стали пестициды, способные оказывать негативное влияние на здоровье человека, которые обнаружили в украинской пшенице.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.