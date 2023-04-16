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2 часа назад

Министр энергетики Италии заявил о преодолении зависимости от газа из РФ

Газета.Ru

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил о преодолении зависимости от газа из России, сообщает газета Corriere della sera.

Министр энергетики Италии заявил о преодолении зависимости от Москвы
Фото: ShutterstockShutterstock

"Если раньше 40% нашей потребности в газе удовлетворялось за счет поставок из России, сегодня они покрывают немногим более 10%. Мы по сути преодолели зависимость от Москвы, нарастив поставки газа по трубопроводам с Востока по Трансадриатическому газопроводу (ТАР), а также из Африки с новыми соглашениями с Алжиром и Ливией", - заявил Пикетто-Фратин.

По его словам, гарантией "независимости" на данный момент выступают стабильные поставки сжиженного природного газа.

Ранее стало известно, что алжирская нефтегазовая Sonatrach заработала на экспорте $60 млрд по итогам 2022 года.

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Экономика,Газпром,
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