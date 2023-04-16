СМИ: Альянс с участием России может разрушить планы Байдена
Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может помешать переизбранию Джозефа Байдена в 2024 году, сообщает Bloomberg.
Как пишет агентство, если в 2020 году Вашингтон выступал в роли «миротворца» в ценовом конфликте между участниками ОПЕК, то в настоящее время Соединенные Штаты стали «мишенью» для участников альянса. Россия и Саудовская Аравия способны принести всевозможные беды и неприятности экономике США, а также избирательной кампании действующего американского президента.
Саудовская Аравия устанавливает объемы добычи нефти по согласованию с Россией. Влияние Запада на этот нефтяной картель оказалось на самом низком за несколько десятилетий уровне, говорится в статье.
Как считают эксперты, в текущем и в 2024 году нефть будет стоить в среднем 85-90 долларов за баррель. А согласно программе моделирования Bloomberg SHOK, снижение предложения в следующем году разгонит нефтяные цены до 120 долларов за баррель. Это приведет к тому, что инфляция в США к концу 2024 года составит около 4 процентов. В результате высокие цены на АЗС навредят Байдену, когда люди пойдут голосовать.