СМИ: Альянс с участием России может разрушить планы Байдена

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может помешать переизбранию Джозефа Байдена в 2024 году, сообщает Bloomberg.

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Как пишет агентство, если в 2020 году Вашингтон выступал в роли «миротворца» в ценовом конфликте между участниками ОПЕК, то в настоящее время Соединенные Штаты стали «мишенью» для участников альянса. Россия и Саудовская Аравия способны принести всевозможные беды и неприятности экономике США, а также избирательной кампании действующего американского президента.

Саудовская Аравия устанавливает объемы добычи нефти по согласованию с Россией. Влияние Запада на этот нефтяной картель оказалось на самом низком за несколько десятилетий уровне, говорится в статье.