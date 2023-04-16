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Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке

Правительство РФ расширило территорию порта Певек на Чукотке, чтобы построить морской терминал для отгрузки меди. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке
© РИА Новости

«В границы морского порта Певек войдут дополнительные участки территории и акватории у мыса Наглёйнын», - говорится в сообщении.

На новой территории порта планируется построить морской терминал для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК).

Терминал должен заработать в 2026 году. Он будет отгружать около 2 миллионов тонн в год. Три четверти придется на медный концентрат из месторождения Песчанка.

В правительстве подчеркнули, что новый терминал в Певеке поможет реализовать проект «Круглогодичный Севморпуть». Он должен увеличить объема грузоперевозок по Севморпути до 150 миллионов тонн к 2030 году.

Баимская золотомедная площадь - одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди.

Ранее сообщалось, что на Чукотке реализуется крупнейший проект по строительству горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Песчанка.

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