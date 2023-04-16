Йеллен: Россия должна заплатить за восстановление Украины

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в интервью телеканалу CNN, что в Вашингтоне обсуждают, как обойти юридические ограничения на использование замороженных российских активов.

По ее словам, Вашингтон обсуждает вопрос об активах с союзниками. Мировое сообщество, добавила Йеллен, ожидает, что Россия заплатит за восстановление Украины.

Вместе с тем, отметила она, Соединенные Штаты ограничены рядом законов, которые не позволяют бесконтрольно и произвольно распоряжаться средствами других стран.