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43 минуты назад

Йеллен: Россия должна заплатить за восстановление Украины

Илья Родин

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в интервью телеканалу CNN, что в Вашингтоне обсуждают, как обойти юридические ограничения на использование замороженных российских активов.

Йеллен: Россия должна заплатить за восстановление Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, Вашингтон обсуждает вопрос об активах с союзниками. Мировое сообщество, добавила Йеллен, ожидает, что Россия заплатит за восстановление Украины.

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Вместе с тем, отметила она, Соединенные Штаты ограничены рядом законов, которые не позволяют бесконтрольно и произвольно распоряжаться средствами других стран.

Йеллен уточнила, что США уже начали передавать Киеву средства, конфискованные у российских предпринимателей, но пока не могут направить активы Банка России.

Экономика,Джанет Йеллен,Банк России,Казначейство США,
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