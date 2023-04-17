Экономист объяснил опасность дешевого рубля для России

Россия продолжает импортировать значительное количество иностранной продукции, техники, сложного оборудования. Ввиду этого слабый рубль с высокими курсами доллара и евро негативно влияет на экономику, дает рост цен для потребителей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Прежде всего, надо понимать, что курс валюты зависит от общего состояния экономики, ее эффективности, ряда экономических процессов. Это не самодостаточная величина, которую можно сделать повыше или пониже по собственному желанию, — сказал Беляев. — Курс также может меняться ввиду конъюнктурных факторов, по мере изменения спроса и предложения на валюты».

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Экономист напомнил, что России по-прежнему приходится закупать значительно число компонентов для собственной промышленности, оборудования, станков и прочего. Без этого, уверен Беляев, подъем экономики, рост производительности невозможен. Но, ввиду динамики курса, ослабления рубля, импортирование подобной продукции становится все более дорогим, что, в конечном счете, отражается на потребителе.

Михаил Беляев, экономист

«Пониженный курс, безусловно, помогает экспортерам. Они больше зарабатывают, больше платят в бюджет. Но бюджет — это далеко не вся экономика, а только процентов 20-30 от нее. В итоге то, что выигрывают экспортеры, проигрывают импортеры»

Мнение о том, что Россия может больше не думать о динамике курсов ввиду того, что многие поставщики отказались от сотрудничества со страной, Беляев считает ошибочным. По его словам, экономические связи крайне устойчивы и именно поставщики в первую очередь заинтересованы в том, чтобы найти обходные пути поставок.

«Формально поставщики может и отказались от сотрудничества с Россией. Но внешняя торговля знает множество путей обхода запретов, и даже регуляторы смотрят на такие обходы сквозь пальцы. Так что мир живет двойной жизнью: политики провозглашают лозунги и отрабатывают инструкции, а экономисты работают в тени, находя пути с параллельным импортом, сменой бренда и так далее», — заключил Беляев.