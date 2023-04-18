Эксперт спрогнозировал рост мировых цен на газ

Переизбытка газа на мировом рынке не наблюдается, а простой танкеров с топливом обусловлен ожиданием повышения цен, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Bloomberg сообщил, что Европа и Азия столкнулись с переизбытком предложения природного газа, в результате чего на него начали падать цены. В материале также говорится, что газовозы со сжиженным природным газом (СПГ) неделями простаивают в море.

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Игорь Юшков, аналитик

«Переизбытка на мировом рынке, конечно, нет — дефицит сохраняется. Просто если раньше был очень сильный дефицит, то сейчас он стал просто сильным дефицитом»

Рынок успокаивается

На фоне теплой зимы, когда в Европе тратилось мала газа на отопление, цены действительно понизились, высказался Юшков. Однако он отметил, что они все рано выше расценок, которые существовали на рынке до периода турбулентности, в 2019 году. Тогда, по его воспоминаниям, они варьировались в районе 250-300 долларов за тысячу кубометров. И это была более-менее нормальная цена, которая устраивала и поставщика, и потребителя.

«Сейчас цены в районе 450-500 долларов. Мы считаем, что это низкие цены, но смотря с чем сравнивать, потому что с середины 2021 года цена росла и росла, и зиму с 2021 на 2022 год Европа проходила, например, с ценами выше 1000 долларов за тысячу кубов. Сейчас тоже фактически до конца января цены держались на высоком уровне, под 1000 долларов за тысячу кубов», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Цены стали снижаться, когда спала паника, и европейцам стало понятно, что они нормально проходят отопительный сезон.

«Европейцы видят, что газа в подземных хранилищах осталось много, а значит, закупать объемы для закачки газа в подземные хранилища, готовясь к новому отопительному сезону, нужно будет меньше, чем они рассчитывали. И вот немножко они успокаиваются, рынок успокаивается», — констатировал эксперт.

Затишье перед бурей

По словам аналитика, газовозы простаивали в период ковида в 2020 году, но теперь все иначе.

«Газовозы, которые якобы где-то стоят и ждут чего-то, ждут не потому, что их никто не берет якобы из-за переизбытка и того, что никому газ не нужен. Они как раз-таки ждут, что цены вырастут. Вот чего все ожидают — что цены пойдут вверх, это некое затишье перед бурей», — полагает он.

Факторы роста

На то, что цена на газ на мировом рынке в дальнейшем будет расти, указывают сразу несколько факторов, подчеркнул собеседник «Ленты.ру». Во-первых, отмена Китаем политики нулевой терпимости к ковиду. Дело в том, что в прошлом году, во время коронавирусных ограничений, КНР не конкурировал с европейцами за скупку газа на мировом рынке. Китай брал только долгосрочные контракты, не приобретая газ на спотовых рынках. Европа свободно скупала топливо и поставляла его себе. Сейчас же Китай набирает обороны экономического развития и, соответственно, потребляет все больше энергии и скупает все больше газа.

«Поэтому европейцы столкнутся с необходимостью, если они хотят купить какие-то объемы СПГ, платить больше, чем платят в Китае. Китай тоже будет включаться в эту гонку и тоже повышать цены, чтобы газ приходил именно к нему. Я думаю, что это очень серьезный фактор для роста цен на мировом рынке», — сообщил Юшков.

Второй фактор, со слов эксперта, отсутствие нового предложения на рынке. Он указал на восстановление после пожара крупного завода Freeport в США, однако оговорился, что в глобальном масштабе никаких новых объемов не появилось.

Третий фактор — это вероятность нового витка кризиса в Европе, связанного с дефицитом других источников энергии. Это возможно, если в Европе летом повторится засуха, как была в прошлом году, считает аналитик. Из-за засухи гидростанции вырабатывали мало энергии, плохо работали атомные станции.

Он также обратил внимание на то, что Германия на днях закрыла свои последние три атомные станции.

«Соответственно, в этом году тот же атом даст меньше, что будет с гидро — непонятно. В принципе, теплая погода позволила европейцам газ сэкономить, но, с другой стороны, малоснежная зима — это мало воды в водохранилищах на гидростанциях, значит, маленькая выработка», — поделился Юшков.

«Поэтому вполне возможно, что европейцы столкнутся с дефицитом других источников энергии. Тогда придется опять возвращаться к углю, опять повысится спрос на газ, и, соответственно, цена возрастет. Я думаю, что все сейчас ждут роста цены, поэтому, может быть, кто-то пытается немножко попридержать отгрузку газа», — заключил аналитик.