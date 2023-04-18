Bloomberg: страны БРИКС «оставили Запад позади» по росту экономик

Страны объединения БРИКС с 2020 года опережают государства Группы семи (G7) по вкладу в рост мировой экономики. Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Как отмечает Bloomberg на графике под названием "Оставляя Запад позади?", в нынешнем году участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обеспечат 32,1% роста, а страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) - 29,9%.

Доля Китая в росте объема мирового ВВП составит в период с 2023 по 2028 год 22,6%, Индии - 12,9%, в то время как доля США будет 11,3%.

По данным агентства, по итогам 2020 года доли обеих этих групп стран в мировом ВВП по паритету покупательной способности сравнялись и составили по 31%. При этом к концу 2028 года доля БРИКС вырастет до 33,6%, тогда как у G7 она снизится до 27,8%.

В последнее время в мире значительно усилился интерес к группе БРИКС. Так, Алжир, Аргентина и Иран уже подали заявки на присоединение к БРИКС. Саудовская Аравия, Турция, Египет и Тунис объявили о своей заинтересованности в членстве в этой группе. Некоторые африканские страны ведут консультации о присоединении.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков указывал, что быстрых решений по поводу расширения БРИКС ждать не стоит. По его словам, участникам БРИКС предстоит достигнуть "понимания относительно базовых параметров расширения", а это процесс "непростой и деликатный".