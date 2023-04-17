СМИ: G7 сохранит потолок на российскую нефть в 60$ за баррель

Страны Группы семи (G7) выступили за сохранение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, несмотря на призывы некоторых государств снизить установленный потолок. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник.

Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения потолка цен необходимо согласие со стороны всех стран ЕС и членов G7.