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Эксперт Метко: Цены на кондиционеры в Москве выросли в два раза

За последние полтора года цены на кондиционеры в Москве выросли в два раза, а совсем скоро они вырастут еще сильнее, когда наступят теплые дни. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал специалист по бытовой технике Валерий Метко.

Эксперт Метко: Цены на кондиционеры в Москве выросли в два раза
© Вечерняя Москва

— Любопытно то, что цены именно на кондиционеры в Москве за последние полтора года выросли в два раза. К примеру, цены на оборудование из категории климатической техники китайского производства раньше не превышали 10 тысяч рублей, — пояснил он.

По словам собеседника «ВМ», цены на китайские кондиционеры в столице уже не опускаются ниже отметки в 20 тысяч рублей. Средняя стоимость на рынке достигает 36 тысяч рублей. Стоимость же кондиционеров премиум-класса, добавил Метко, начинается уже от 60 тысяч.

Подробнее о ценах на кондиционеры в столичном регионе и о том, как выгоднее его приобрести, — в материале «Вечерней Москвы».

По итогам 2022 года на долю отечественных производителей выпало 79 процентов контрактов по закупкам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Больше всего контрактов, а именно 23,2 тысячи, было заключено с производителями товаров для строительства и ремонта. Второе место заняли хозяйственная продукция, техника и бытовая химия.

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