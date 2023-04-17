Эксперт Метко: Цены на кондиционеры в Москве выросли в два раза

За последние полтора года цены на кондиционеры в Москве выросли в два раза, а совсем скоро они вырастут еще сильнее, когда наступят теплые дни. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал специалист по бытовой технике Валерий Метко.

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— Любопытно то, что цены именно на кондиционеры в Москве за последние полтора года выросли в два раза. К примеру, цены на оборудование из категории климатической техники китайского производства раньше не превышали 10 тысяч рублей, — пояснил он.

По словам собеседника «ВМ», цены на китайские кондиционеры в столице уже не опускаются ниже отметки в 20 тысяч рублей. Средняя стоимость на рынке достигает 36 тысяч рублей. Стоимость же кондиционеров премиум-класса, добавил Метко, начинается уже от 60 тысяч.

Подробнее о ценах на кондиционеры в столичном регионе и о том, как выгоднее его приобрести, — в материале «Вечерней Москвы».