Глава ЦБ допустила тюнинг валютных ограничений в России

«Мы ослабление проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается в валютных ограничениях. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась», – заявила она.