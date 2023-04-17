Глава ЦБ допустила тюнинг валютных ограничений в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в данный момент регулятор не планирует большие послабления в рамках валютных ограничений, но возможны поправки. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление она сделала во время встречи с фракцией «Новые люди» в Госдуме.
«Мы ослабление проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается в валютных ограничениях. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась», – заявила она.
Ранее Набиуллина прокомментировала перспективу использования криптовалют во внешних расчетах.