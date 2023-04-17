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1 час назад

Глава ЦБ допустила тюнинг валютных ограничений в России

Елена Прошина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в данный момент регулятор не планирует большие послабления в рамках валютных ограничений, но возможны поправки. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ЦБ допустила тюнинг валютных ограничений в России
Фото: ТАССТАСС

Такое заявление она сделала во время встречи с фракцией «Новые люди» в Госдуме.

«Мы ослабление проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается в валютных ограничениях. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась», – заявила она.

Ранее Набиуллина прокомментировала перспективу использования криптовалют во внешних расчетах.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,Госдума,
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