Дерипаска заявил о рискующих оказаться в долговой яме странах

Сославшись на Соединенных Штатах, где в 2022 году выделили 475 миллиардов долларов на обслуживание кредитов, тогда как в 2025 эта сумма возрастет до 767 миллиардов долларов.

«Это знак для всех развивающихся стран, что они рискуют оказаться в глубочайшей долговой яме, лишенные возможности напечатать средства для погашения или обслуживания долга. Рост процентных ставок неизбежно приведет к разбалансировке всей системы мировых финансов», — заявил Дерипаска, добавив, что ситуация может выйти из-под контроля.

Миллиардер высказал мнение, что «безумия с идущей в разнос мировой финансовой системой» можно было бы избежать в том случае, если бы в рамках международной правовой системы существовали действенные механизмы урегулирования споров между странами. В таком случае, пояснил он, государствам бы не понадобилось накапливать огромные долги и «тратить триллионы на оружие и ведение войн по всему миру».