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32 минуты назад

Страны «Большой семерки» выступили против российской атомной энергетики

Lenta.ru

Представители США, Великобритании, Японии, Франции и Канады договорились о сотрудничестве в области ядерной энергетики и выступили против зависимости мирового рынка от российского ядерного топлива. Совместное заявление по итогам встречи министров по вопросам климата, энергетики и окружающей среды опубликовано на сайте Японского атомного промышленного форума (JAIF).

«Мы определили потенциальные области сотрудничества, чтобы поддержать стабильные поставки топлива для действующих реакторов, обеспечить разработку и внедрение топлива для новых реакторов в будущем и добиться снижения зависимости от России в цепочке поставок», — сообщается в документе.

По словам участников встречи, сотрудничество в области добычи, производства и обогащения урана способствует достижению целей энергетической безопасности и экономической устойчивости. Оно также позволит позволит защитить внутренние секторы ядерной энергетики и создать условия для их более эффективной борьбы с хищническим ценообразованием.

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Министры заявили, что усилия G-7 будут направлены на использование ресурсов и возможностей гражданских ядерных отраслей стран-участниц, чтобы создать глобальный рынок коммерческого ядерного топлива. Участники форума также продолжают изучать возможности сотрудничества в области повышения энергетической безопасности и экономической устойчивости своих партнеров по всему миру.

Ранее сообщалось, что правительство Германии поддерживает включение российского атомного сектора в новый, 11-й пакет санкций Европейского союза (ЕС). Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что ядерные технологии — весьма чувствительная область, и Россия в нем не может больше считаться надежным партнером.

Экономика,Роберт Хабек,ЕС,
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