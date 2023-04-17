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Россия впервые начала поставлять электроэнергию в Киргизию

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Компания «Интер РАО» (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) впервые в истории начала поставлять электроэнергию в Киргизию. Об этом заявили в компании, передает ТАСС.

Россия впервые начала поставлять электроэнергию в Киргизию
© depositphotos.com

«15 апреля 2023 года, впервые в истории, началась поставка электрической энергии из ЕЭС (Единая энергосистема) России в энергосистему Кыргызстана транзитом через ЕЭС Казахстана», — отметили в компании.

В «Интер РАО» добавили, что в период с апреля 2023 года по март 2024 года будет поставлено энергии на 900 млн кВт/ч. При этом сейчас поставка составляет до 400 МВт/ч из-за пропускной способности сетей Казахстана.

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В публикации указали, что «Интер РАО» может, при необходимости, полностью покрыть дефицит энергии в Киргизии, который уже достиг отметки в 3 млрд кВт/ч.

3 апреля ТАСС, ссылаясь на полученный аналитический комментарий АКРА сообщил, что объем задолженности на розничном рынке электроэнергии (РРЭ) в России поднялся на 32,4 млрд руб. в 2022 году, достигнув отметки в 321,9 млрд руб.

До этого руководитель отдела энергетики Министерства экономического развития и труда Финляндии Рику Хуттунен заявила, что возобновление поставок электроэнергии из России пока не является актуальной задачей для Финляндии.

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