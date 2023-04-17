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23 минуты назад

Макрон назвал сроки вступления в силу пенсионной реформы

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пенсионная реформа вступит в силу осенью 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Макрон назвал сроки вступления в силу пенсионной реформы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу признал пенсионную реформу законной. Я, что логично, сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью», – рассказал он.

Помимо этого Макрон добавил, что реформа «со всей очевидностью» не была принята гражданами Франции. Он также выразил сожаление в связи с тем, что «консенсус» касательно пенсионной реформы так и не был найден.

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16 марта власти Франции приняли в обход парламента закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Реформа привела к масштабным акциям протеста по всей Франции.

Экономика,Эммануэль Макрон,
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