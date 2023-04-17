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Ernst & Young уволит 3 тыс. сотрудников в США

Международная аудиторская компания Ernst & Young (EY) сократит 3 тыс. рабочих мест в США. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times (FT).

"После оценки влияния текущих экономических условий, высоких показателей удержания сотрудников [в EY] и избыточных "мощностей" в некоторых подразделениях нашей компании - мы приняли сложное управленческое решение об увольнении примерно 3 тыс. американских сотрудников", - передает газета слова представителя компании.

По оценкам FT, увольнения затронут около 5% сотрудников компании в США.

Ernst & Young входит в "большую четверку" международных аудиторских компаний наряду с KPMG, Deloitte и PricewaterhouseCoopers (PwC). На основанную в 1989 году компанию работают более 300 тыс. человек в порядка 140 странах.

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