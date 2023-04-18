Глава ЕЦБ предупредила о последствиях противостояния США и Китая

Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что геополитическое соперничество Соединенных Штатов и Китая может спровоцировать повышение инфляции на 5% в краткосрочной перспективе. Ее слова приводит пресс-служба ЕЦБ.

"После пандемии, внезапного роста инфляции и растущего соперничества между США и КНР тектонические плиты геополитики смещаются все быстрее", - сказала Лагард на встрече Совета по международным отношениям.

По информации президента ЕЦБ, Соединенные Штаты "целиком зависят" от импорта 14 важнейших минералов, а Европа зависима от Китая в 98% поставок редкоземельных металлов. Она подчеркнула, что изменение глобальных цепочек поставит под удар "ключевые сектора экономики", а также позиции доллара и евро.