Индию заподозрили в перепродаже российской нефти Европе

«Какие доказательства есть у Еврокомиссии, что дизельное топливо, ввезенное в ЕС из Саудовской Аравии, на самом деле не является переупакованной российской нефтью? Известно ли ему о разнице между (средней) ценой, которую Саудовская Аравия платит за импорт дизельного топлива из России со скидкой, и ценой импорта ЕС из Саудовской Аравии?» — говорилось в тексте его обращения к ЕК.