Страны G7 приняли решение по дальнейшей заморозке российских активов

Страны «большой семерки» продолжат заморозку суверенных активов России, которые находятся в зонах их юрисдикции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глав внешнеполитических ведомств G7, принятом по итогам их встречи, прошедшей в Японии.

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Решение будет действовать до разрешения конфликта вокруг Украины и выплаты Москвой компенсаций за причиненный ущерб.