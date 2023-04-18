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21 минуту назад

Страны G7 приняли решение по дальнейшей заморозке российских активов

Елена Прошина

Страны «большой семерки» продолжат заморозку суверенных активов России, которые находятся в зонах их юрисдикции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глав внешнеполитических ведомств G7, принятом по итогам их встречи, прошедшей в Японии.

Страны G7 приняли решение по дальнейшей заморозке российских активов
Фото: ТАССТАСС

Решение будет действовать до разрешения конфликта вокруг Украины и выплаты Москвой компенсаций за причиненный ущерб.

Отмечается, что РФ нарушила суверенитет и территориальную целостность бывшей советской республики. Любое разрешение конфликта должно обеспечивать компенсацию Россией нанесенного ущерба, отмечается в документе.

Экономика,
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