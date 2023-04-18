Заявление Набиуллиной: главное

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме, рассказала о планах по возращению замороженных валютных резервов страны, а также о готовности регулятора приступить к пилотированию цифрового рубля. Главное из выступления Набиуллиной в материале «Рамблера».
Центробанк России продолжает работу по возвращению замороженных резервов в евро и долларах. Об этом рассказала в ходе своего выступления в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.
«Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу», - пояснила она.
После начала СВО западные страны заморозили часть российских активов. Это примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов РФ. В качестве ответных санкций Россия заблокировала ряд находящихся в стране активов иностранных инвесторов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель стремится конфисковать российские активы. Однако, как уточнила она, «юридически это непросто» и предстоит много работы. При этом лидеры европейских стран хотели передать эти деньги на восстановление Украины. В свою очередь юристы Еврокомиссии предупредили, что замороженные в ЕС российские активы придется вернуть обратно после окончания украинского кризиса.
Также глава ЦБ России отметила, что сейчас регулятор при формировании резервов учитывает то, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и заверила, что можно «себя достаточно спокойно чувствовать», пишет ТАСС.
«Представим себе, что проблемы глобальной финансовой системы "догнали бы" нас быстрее, чем геополитические шоки. И если мы в таком случае не имели валютных резервов, то не смогли демпфировать шок для нашей экономики. Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля», - пояснила она.
Также в своем выступлении Эльвира Набиуллина затронула тему цифрового рубля, тестирование которого начнется в ближайшее время, отмечают «Вести.ru».
«Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, к проведению реальных операций с реальными деньгами. Но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем», - рассказала Набиуллина.
При этом она заверила, что жизнь россиян, не желающих пользоваться новыми технологиями, от введения цифрового рубля не изменится.
«Всегда будут люди, у которых нет желания или возможности пользоваться технологиями. И они не должны быть дискриминированы. Поэтому мы продолжим развивать и наличное денежное обращение», - заявила Набиуллина в Госдуме.
Глава ЦБ России также обратила внимание что, не смотря на высокий уровень цифровизации финансовой системы России, где уже 78% платежей проходят в безналичной форме, «всегда будут оставаться ситуации, в которых нужны наличные».
Напомним, что с 1 апреля в России появится дополнительная форма национальной валюты – цифровой рубль. Он станет полноправной платежной единицей и будет использоваться для переводов и оплаты товаров. Пока система будет работать в тестовом режиме. Участие в тестировании примут клиенты ряда банков, среди которых ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и Росбанк. Всего в списке участников числятся 13 кредитных организаций.