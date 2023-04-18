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32 минуты назад

Заявление Набиуллиной: главное

Алиса Селезнёва

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме, рассказала о планах по возращению замороженных валютных резервов страны, а также о готовности регулятора приступить к пилотированию цифрового рубля. Главное из выступления Набиуллиной в материале «Рамблера».

Заявление Набиуллиной: главное
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О переговорах по замороженным активам

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Центробанк России продолжает работу по возвращению замороженных резервов в евро и долларах. Об этом рассказала в ходе своего выступления в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

«Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу», - пояснила она.

После начала СВО западные страны заморозили часть российских активов. Это примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов РФ. В качестве ответных санкций Россия заблокировала ряд находящихся в стране активов иностранных инвесторов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель стремится конфисковать российские активы. Однако, как уточнила она, «юридически это непросто» и предстоит много работы. При этом лидеры европейских стран хотели передать эти деньги на восстановление Украины. В свою очередь юристы Еврокомиссии предупредили, что замороженные в ЕС российские активы придется вернуть обратно после окончания украинского кризиса.

О резервах России

Также глава ЦБ России отметила, что сейчас регулятор при формировании резервов учитывает то, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и заверила, что можно «себя достаточно спокойно чувствовать», пишет ТАСС.

«Представим себе, что проблемы глобальной финансовой системы "догнали бы" нас быстрее, чем геополитические шоки. И если мы в таком случае не имели валютных резервов, то не смогли демпфировать шок для нашей экономики. Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля», - пояснила она.

О цифровом рубле

Также в своем выступлении Эльвира Набиуллина затронула тему цифрового рубля, тестирование которого начнется в ближайшее время, отмечают «Вести.ru».

«Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, к проведению реальных операций с реальными деньгами. Но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем», - рассказала Набиуллина.

При этом она заверила, что жизнь россиян, не желающих пользоваться новыми технологиями, от введения цифрового рубля не изменится.

«Всегда будут люди, у которых нет желания или возможности пользоваться технологиями. И они не должны быть дискриминированы. Поэтому мы продолжим развивать и наличное денежное обращение», - заявила Набиуллина в Госдуме.

Глава ЦБ России также обратила внимание что, не смотря на высокий уровень цифровизации финансовой системы России, где уже 78% платежей проходят в безналичной форме, «всегда будут оставаться ситуации, в которых нужны наличные».

Напомним, что с 1 апреля в России появится дополнительная форма национальной валюты – цифровой рубль. Он станет полноправной платежной единицей и будет использоваться для переводов и оплаты товаров. Пока система будет работать в тестовом режиме. Участие в тестировании примут клиенты ряда банков, среди которых ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и Росбанк. Всего в списке участников числятся 13 кредитных организаций.

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