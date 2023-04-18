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СМИ: Китай станет драйвером мирового экономического роста

В перспективе пяти лет КНР станет крупнейшим драйвером роста глобальной экономики. Этой стране удастся обогнать по данному показателю две страны - США и Индию, сообщает Bloomberg.

СМИ: Китай станет драйвером мирового экономического роста
© РИА Новости

Агентство ссылается на статистические данные аналитиков Международного валютного фонда (МВФ). Отмечается, что Китай сможет обеспечить к 2028 году 22,6% от суммарного увеличения мирового внутреннем валового продукта (ВВП).

В публикации говорится, что доля Индии в росте мирового валового внутреннего продукта составит 12,9%, на долю США придется 11,3%.

Также отмечается, что доля БРИКС будет выше размера вклада государств «большой семерки» (G7) во главе с Соединенными Штатами. Напомним, что в данное межгосударственное объединение входит Китай.

Подчеркивается, что 75% глобального экономического роста будет сосредоточено в 20 странах и более половины — в четырех крупнейших. Речь идет о Китае, Индии, США и Индонезии.

Ранее эксперты РАН сообщили, что в ближайшие 10–15 лет темпы роста российской экономики могут находиться на уровне около 1% в год. Они считают, что в настоящее время возможности бюджетной политики ограничены, однако развивать внутренний рынок обязательно нужно.

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