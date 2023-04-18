«Газпром» рассказал, что позволило Европе пережить отопительный сезон

Европа пережила отопительный сезон 2022 — 2023 годов, в частности, благодаря теплой зиме. Об этом сообщила компания «Газпром» в официальном Telegram-канале.
Она указала на отсутствие гарантии повторения такой погоды.
«Гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет», — подчеркнул холдинг.
Он также проинформировал о том, что сезон отбора «голубого топлива» из европейских хранилищ закончился 6 апреля. По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности ПХГ составил 55,4 миллиарда кубометров, что показало снижение на 55 процентов, указали в «Газпроме».
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на мировом рынке наблюдается переизбыток природного газа. Его стоимость в ближайшие несколько недель будет падать как в Европе, так и в Азии. Автор публикации подчеркнул, что в 2022 году из-за конфликта на Украине «перевернулись» энергетические рынки. Тогда Европа задалась целью обеспечить себе как можно больше альтернативных источников газа, отмечается в статье.