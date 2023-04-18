«Газпром» рассказал, что позволило Европе пережить отопительный сезон

Он также проинформировал о том, что сезон отбора «голубого топлива» из европейских хранилищ закончился 6 апреля. По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности ПХГ составил 55,4 миллиарда кубометров, что показало снижение на 55 процентов, указали в «Газпроме».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на мировом рынке наблюдается переизбыток природного газа. Его стоимость в ближайшие несколько недель будет падать как в Европе, так и в Азии. Автор публикации подчеркнул, что в 2022 году из-за конфликта на Украине «перевернулись» энергетические рынки. Тогда Европа задалась целью обеспечить себе как можно больше альтернативных источников газа, отмечается в статье.