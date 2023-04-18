$81.60-0.0389.57-0.09
1 час назад

«Газпром» рассказал, что позволило Европе пережить отопительный сезон

Лера Букина

Европа пережила отопительный сезон 2022 — 2023 годов, в частности, благодаря теплой зиме. Об этом сообщила компания «Газпром» в официальном Telegram-канале.

Она указала на отсутствие гарантии повторения такой погоды.

«Гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет», — подчеркнул холдинг.

В Германии могут запретить отопление нефтью и газом

Он также проинформировал о том, что сезон отбора «голубого топлива» из европейских хранилищ закончился 6 апреля. По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности ПХГ составил 55,4 миллиарда кубометров, что показало снижение на 55 процентов, указали в «Газпроме».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на мировом рынке наблюдается переизбыток природного газа. Его стоимость в ближайшие несколько недель будет падать как в Европе, так и в Азии. Автор публикации подчеркнул, что в 2022 году из-за конфликта на Украине «перевернулись» энергетические рынки. Тогда Европа задалась целью обеспечить себе как можно больше альтернативных источников газа, отмечается в статье.

Экономика,Газпром,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий