Зампред ЦБ: предсказуемой бывает только низкая инфляция

Предсказуемой бывает только низкая инфляция, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Такое мнение он высказал в интервью подкасту Первого канала "Легкие деньги".

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"Как показывает опыт многих десятилетий из многих стран, предсказуемой бывает только низкая инфляция", - отметил он.

Заботкин подчеркнул, что понятия "нормальная инфляция" не существует и привел в пример высказывание бывшего председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы США Алана Гринспена, который отмечал, что меновая стабильность - это такой темп роста цен, при котором она не заметна простому человеку.

"Для каждого этот уровень свой, но точно эта величина ниже 5%, в нашем случае это 4% - это цель по инфляции", - указал Заботкин.