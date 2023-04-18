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1 час назад

Зампред ЦБ заявил, что предсказуемой бывает только низкая инфляция

ТАСС

Предсказуемой бывает только низкая инфляция, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Такое мнение он высказал в интервью подкасту Первого канала "Легкие деньги".

Зампред ЦБ: предсказуемой бывает только низкая инфляция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как показывает опыт многих десятилетий из многих стран, предсказуемой бывает только низкая инфляция", - отметил он.

Заботкин подчеркнул, что понятия "нормальная инфляция" не существует и привел в пример высказывание бывшего председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы США Алана Гринспена, который отмечал, что меновая стабильность - это такой темп роста цен, при котором она не заметна простому человеку.

"Для каждого этот уровень свой, но точно эта величина ниже 5%, в нашем случае это 4% - это цель по инфляции", - указал Заботкин.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина напомнила, что в этом году регулятор ожидает инфляцию на уровне 5-7%, а с 2024 года - 4%. По данным ЦБ, годовая инфляция в России в марте 2023 года опустилась ниже 4%, а в апреле, вероятно, снизится еще.

Экономика,Алексей Заботкин,Алан Гринспен,Эльвира Набиуллина,Банк России,ФРС,Первый канал,
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