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В ЦБ России рассказали о позитивном прогнозе по ВВП

Зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью подкасту Первого канала «Легкие деньги» заявил, что данные за I квартал дают основания к позитивному прогнозу по ВВП страны.

В ЦБ России рассказали о позитивном прогнозе по ВВП
© РИА Новости

«Наш базовый прогноз на этот год предполагает динамику ВВП от -1% до 1%, но я сразу скажу, что первый квартал, те оперативные данные, которые мы имеем, указывает на то, что в целом ситуация складывается, скорее, в более оптимистичной части этого диапазона», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство прогнозирует рост экономики России в 2023 году до 1,2% ВВП.

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