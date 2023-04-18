В ЦБ России рассказали о позитивном прогнозе по ВВП

«Наш базовый прогноз на этот год предполагает динамику ВВП от -1% до 1%, но я сразу скажу, что первый квартал, те оперативные данные, которые мы имеем, указывает на то, что в целом ситуация складывается, скорее, в более оптимистичной части этого диапазона», — цитирует его ТАСС.