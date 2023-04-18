В ЦБ России рассказали о позитивном прогнозе по ВВП
Зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью подкасту Первого канала «Легкие деньги» заявил, что данные за I квартал дают основания к позитивному прогнозу по ВВП страны.
«Наш базовый прогноз на этот год предполагает динамику ВВП от -1% до 1%, но я сразу скажу, что первый квартал, те оперативные данные, которые мы имеем, указывает на то, что в целом ситуация складывается, скорее, в более оптимистичной части этого диапазона», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство прогнозирует рост экономики России в 2023 году до 1,2% ВВП.