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45 минут назад

Венгрия собралась покупать газ через Польшу

Lenta.ru

Руководство Венгрии обсуждает вопрос поставок сжиженного природного газа (СПГ) через польские регазификационные терминалы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает ТАСС.

Венгрия собралась покупать газ через Польшу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, Варшава расширяет собственные мощности, и если она будет принимать больше газа, то появится возможность для покупки. Впрочем, полагает Сийярто, предметно об этом можно будет говорить только через три-четыре года.

Глава МИД подтвердил, что Венгрия стремится к диверсификации источников и маршрутов поставок нефти и газа, но пока не видит альтернативы сотрудничеству с Россией. До тех пор, пока возможности заменить транспортные пути нет, газ придется покупать.

В то же время глава ведомства опроверг подписание новых соглашений с Россией по нефти, газу и атомной энергии во время его последнего визита в Москву. Сийярто подчеркнул, что последнее соглашение по ядерной энергетике датируется 2014 годом, по газу — 2021 годом, договор о нефти также подписан много лет назад и тут ничего не изменилось.

Ранее министр заявлял, что Будапешт продлил соглашение с Россией о дополнительных поставках газа и договорился о льготном режиме оплаты основных объемов топлива. В конце марта о готовности проводить дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны сообщили в российском правительстве.

Экономика,Петер Сийярто,Правительство РФ,
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