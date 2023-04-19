Агроагрегаторы помогут фермерам со сбытом продукции

Регионы вскоре могут получить возможность поддерживать создание агроагрегаторов — комплексов нового типа по переработке и доведения до высоких коммерческих кондиций фермерской продукции. Распространение такой удачной пилотной практики на всю страну вкупе с другими преференциями для малых форм хозяйствования позволит снизить стоимость их продукции на полках магазинов. Закон, позволяющий субъектам предоставлять субсидии, земельные участки и покрывать часть затрат на строительство таких агрегаторов, в том числе с государственным участием, разработан сенаторами. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

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- На совещании, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при участии министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и главы Минпромторга Дениса Мантурова, подробно обсудили вопросы поддержки фермеров. Почему решили уделить теме такое повышенное внимание?

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- На совещании Валентина Ивановна отметила, что более 50 процентов всей валовой сельхозпродукции сегодня производят именно малые формы хозяйствования. Но при этом здесь мы видим фактически минимальный объем государственной поддержки. Если в крупных хозяйствах, агрохолдингах мы определенного пика достигли, то по части малых сельских предприятий нам еще есть куда стремиться, здесь потенциал огромный. Одна из главных причин, почему они не развиваются, — отсутствие системы сбыта. И нужно сказать, что проблема эта возникла не случайно. Если в 2007 году в России было более шести тысяч рынков, то сегодня, по данным официальной статистики, их осталось чуть больше 800. Но при этом сетевых магазинов в стране более 65 тысяч.

- И почему фермерская продукция не доходит до горожан через сетевые каналы?

- Мы изучали вопрос и обнаружили массу интересного: одна из главных причин непопадания фермерских товаров на прилавки в первую очередь связана с тем, что у сетевых магазинов крайне жесткие требования по объемам, срокам поставки, качеству продукции. При этом договоры, исчисляемые сотнями страниц, предусматривают огромное количество штрафных санкций… Фермеры этого просто не выдерживают. Поэтому по поручению Валентины Ивановны, когда проводился эксперимент, две крупнейшие федеральные сети сделали для фермеров отдельные проекты договоров на пяти страницах с понятными требованиями и отсутствием штрафных санкций. Фермеры инициативу поддержали. Еще одна проблема связана со стандартами торговли, которые в настоящее время предполагают некую культуру продажи товаров. Благодаря им наш потребитель уже отвык от немытого картофеля, некалиброванных овощей или низкокондиционных продуктов сельскохозяйственной деятельности на прилавках. Но в то же время у российских фермеров нет развитой инфраструктуры для обработки своей продукции по таким высоким стандартам. Здесь как раз и помогут агроагрегаторы.

- Поясните, что это такое?

- Представьте себе современный прообраз райпотребсоюзов и заготконтор, которые были распространены в советские годы, умножьте на высокую степень эффективности и получите агроагрегатор. Сейчас как раз мы анализируем работу двух таких пилотных проектов, которые были созданы по поручению Валентины Ивановны. Первый реализуют в Тульской области. Такой перерабатывающий комплекс нового типа покупает немытый картофель или неоткалиброванную морковь, а потом доводит их до сетевых стандартов, упаковывает и продает. Агроагрегатор создан прямо на базе распределительного складского центра торговой сети. То есть с фермеров снимают непрофильную функцию помывки-упаковки, но при этом не снижается качество торговли. Второй проект — в Липецкой области. Там агроагрегатор создан на базе коммерческого предприятия, которое сегодня не только покупает продукцию у фермеров и снабжает торговые сети, но и поставляет ее уже для социального питания — в школы, детские сады.

- К каким выводам пришли сенаторы в рамках эксперимента?

- Что агроагрегатор может создаваться в различных форматах. Он может быть у торговой сети, коммерческой организации, но самый эффективный тип такого предприятия может быть создан на базе сельскохозяйственного кооператива, куда входят сами фермеры. Это подтверждает международный опыт. Простой пример: в одной области есть союз кооперации фермеров, которые понимают, что у них нет возможности перерабатывать свою продукцию. Соответственно, они строят перерабатывающий комплекс, оказывающий подобные услуги, фактически спрямляя цепочки поставок до сетевика.

- В теории все складно, а законодательно этот процесс обеспечен или требуется внести поправки?

- Валентина Ивановна нам такую задачу поставила, и наш комитет разработал проект закона, который вносит изменения в закон о развитии сельского хозяйства и в закон о торговле. В этом документе впервые появляется понятие фермерской продукции, которое сейчас в правовом поле несколько размыто. Если его закрепить законодательно, то регионы смогут адресно поддерживать фермерские хозяйства. А кроме того, появляется защищенное название «фермерский» по аналогии с органической продукцией. Напомню, что сегодня по закону продавать продукцию с названием «органика» можно только в том случае, если она соответствует стандартам.

- Почему необходимо закрепить фермерскую продукцию в законе?

- Любое крупное промышленное предприятие, занимающееся производством продуктов питания, может назвать яблоки, творог или молоко фермерскими, тем самым вводя потребителя в заблуждение в определенном смысле и создавая недобросовестную конкуренцию фермерским хозяйствам. Поэтому мы решили защитить продукцию сельского товаропроизводителя. Проект закона также даст регионам право создавать условия, госпрограммы, имущественно и финансово поддерживать открытие агроагрегаторов. Причем мы законодательно не определяем их правовые формы.

- То есть возможно появление как частных, так и государственных агроагрегаторов?

- Именно. Уже несколько регионов хотят пойти по пути создания государственных агрегаторов. За деньги регионов будут создаваться такие мощные перерабатывающие предприятия, которые будут закупать продукцию у фермеров и продавать ее в торговые сети. Регионы смогут предоставить таким агроагрегаторам земельные участки, поддержать их создание субсидиями или компенсировать часть затрат на их строительство.

- А возможны ли какие-то льготные кредиты для частников, которые захотят создать такие перерабатывающие комплексы нового типа?

- Конечно. Каждый регион должен определить, какие формы для них более приемлемы. Например, если взять Липецк, то у них уникальная ситуация с сельскохозяйственными кооперативами. А есть регионы, где они фактически отсутствуют и все желания региональных властей создать условия не увенчались успехом. Ну нет доверия среди соседей, нет желания совместно инвестировать в какую-то инфраструктуру. И наша задача — чтобы такая инфраструктура появилась, а какая форма — определят операторы.

- Рассматривают ли сенаторы еще какие-то инструменты поддержки фермеров, помимо агроагрегаторов?

- Проект закона дает возможность преимущественного доступа фермеров на рынки и ярмарки. То есть мы предлагаем наделить субъекты полномочиями определить квоту для фермеров на рынках. Например, чтобы не менее 20 процентов торговых мест предоставлялись фермерам. То есть получается такая двойная поддержка: в правовом поле закрепляется понятие фермерской продукции, при этом регионы получают возможность регулировать места на рынках.

- С чем связано появление такой новеллы?