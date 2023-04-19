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В Астане заявили, что Россия готова продавать Казахстану газ дешевле, чем Белоруссии

Москва готова продавать газ Астане для обеспечения севера и востока страны дешевле, чем Минску. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, написало агентство «Интерфакс».

Россия готова продавать Казахстану газ дешевле, чем Белоруссии
© ТАСС

«Они (российская государственная энергетическая компания «Газпром») нам дают газ по цене гораздо ниже, чем, допустим, Белоруссии», — сказал Саткалиев.

По его словам, российская сторона идет навстречу Казахстану по части предоставления цен, которые в разы ниже европейских и белорусских.

Глава Минэнерго страны добавил, что казахстанская газовая компания QazaqGaz и «Газпром» запланировали строительство новых газопроводов из России в Казахстан.

Во второй половине декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным удалось договориться о фиксированной и выгодной цене на российский газ для его страны на 2023 год.

В начале марта пресс-служба Минэнерго России сообщила о подписании между Москвой и Минском протокола о формировании цен на газ до 2025 года.

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