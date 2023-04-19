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1 час назад

"Известия": Минприроды хочет обязать производителей утилизировать упаковку

Газета.Ru

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минприроды, согласно которой ответственность за утилизацию упаковки могут перенести на ее производителей, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу кабмина.

Минприроды хочет обязать производителей утилизировать упаковку
Фото: DepositphotosDepositphotos

В настоящее время затраты за сбор и утилизацию тары отвечают производители конечной продукции. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что целью поправок является создание системы, которая обеспечит максимальное возвращение вторичных ресурсов в оборот. По его словами настоящее время около половины твердых коммунальных отходов приходится на упаковку, и их объем будет только расти. "Это связано с активным развитием электронной коммерции, в том числе сервисов доставки", — пояснил юрист.

Эксперт добавил, что новые правила должны простимулировать производителей упаковки развивать самостоятельную утилизацию и оптимизировать "упаковочные решения". Ранее сообщалось, что международные корпорации PepsiCo и Coca Cola занимались саботажем внедрения расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки.

Экономика,Владимир Груздев,
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