Минприроды хочет обязать производителей утилизировать упаковку

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минприроды, согласно которой ответственность за утилизацию упаковки могут перенести на ее производителей, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу кабмина.

В настоящее время затраты за сбор и утилизацию тары отвечают производители конечной продукции. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что целью поправок является создание системы, которая обеспечит максимальное возвращение вторичных ресурсов в оборот. По его словами настоящее время около половины твердых коммунальных отходов приходится на упаковку, и их объем будет только расти. "Это связано с активным развитием электронной коммерции, в том числе сервисов доставки", — пояснил юрист.