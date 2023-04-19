Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что введенные в 2022 году западные санкции в отношении РФ оказались за пределами даже самого пессимистичного сценария, но экономика выдержала. Такое мнение она высказала, выступая в Госдуме в среду.
"Конечно, к такому безумному напору санкций подготовиться было невозможно, внешние условия для нас развивались за пределами даже самого пессимистичного сценария. Но сбалансированная и твердая политика предыдущих лет, опыт борьбы с кризисами, позволили нам реагировать эффективно", - отметила она.
Набиуллина подчеркнула, что в сложные периоды российская экономика и финансовая система доказали свою устойчивость.
"Компании и граждане в очередной раз продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Меры государственной поддержки были достаточными и оперативными и помогли экономике пройти через шквал санкций. Банки и другие организации финансового сектора работали стабильно, обеспечивали страну необходимыми финансовыми ресурсами", - отметила она.
Глава регулятора также указала, что Банк России со своей стороны проводил политику, которая обеспечила сохранение финансовой стабильности и достаточно быстрое восстановление ценовой стабильности.