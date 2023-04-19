"Конечно, к такому безумному напору санкций подготовиться было невозможно, внешние условия для нас развивались за пределами даже самого пессимистичного сценария. Но сбалансированная и твердая политика предыдущих лет, опыт борьбы с кризисами, позволили нам реагировать эффективно", - отметила она.