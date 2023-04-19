Румыния заявила об ограничениях в отношении украинской агропродукции

«Я совершенно согласен, что нужно рассмотреть этот ряд мер. Именно об этом мы и сообщили в письме [ Еврокомиссии ]», — заявил Чукэ.

Он добавил, что ограничения могут коснуться не только зерновых культур, но и молока, курятины, подсолнечного масла, а также пчелиного меда. Чукэ добавил, что любые меры будут приниматься только с учетом европейского регламента и в интересах фермеров Румынии.