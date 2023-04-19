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9 минут назад

Премьер Румынии заявил об ограничительных мерах в отношении украинской агропродукции

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Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил о рассмотрении ограничительных мер в отношении украинской агропродукции, сообщает агентство Agerpress.

Румыния заявила об ограничениях в отношении украинской агропродукции
Фото: EPAEPA

«Я совершенно согласен, что нужно рассмотреть этот ряд мер. Именно об этом мы и сообщили в письме [Еврокомиссии]», — заявил Чукэ.

Он добавил, что ограничения могут коснуться не только зерновых культур, но и молока, курятины, подсолнечного масла, а также пчелиного меда. Чукэ добавил, что любые меры будут приниматься только с учетом европейского регламента и в интересах фермеров Румынии.

Ранее в ЕС заявили, что приостановка рядом стран импорта сельскохозяйственной продукции с Украины незаконна.

На вопрос о том, считают ли в ЕС решение о приостановке украинского импорта законным, европейский дипломат ответил отрицательно. Другой дипломат поддержал такое мнение, указав на правила Всемирной торговой организации.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,ВТО,
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