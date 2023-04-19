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1 час назад

Маск назвал дефолт в США вопросом времени

Елена Прошина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск уверен, что дефолт в США является лишь вопросом времени. Соответствующее мнение он высказал у себя в Twitter-аккаунте.

Маск назвал дефолт в США вопросом времени
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли в США дефолт», — написал Маск.

Таким образом он прокомментировал публикацию Белого дома о том, что единственным планом республиканцев является дефолт по долгу Соединенных Штатов.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что дефолт нанесет серьезный ущерб стране. В частности, по ее мнению, если он произойдет, то государство потеряет доверие к себе в качестве наиболее безопасной и экономической державы.

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