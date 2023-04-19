Маск назвал дефолт в США вопросом времени

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск уверен, что дефолт в США является лишь вопросом времени. Соответствующее мнение он высказал у себя в Twitter-аккаунте.

«Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли в США дефолт», — написал Маск.

Таким образом он прокомментировал публикацию Белого дома о том, что единственным планом республиканцев является дефолт по долгу Соединенных Штатов.