Австрия назвала сумму замороженных российских активов

Австрия с февраля прошлого года в рамках санкций в отношении России заморозила финансовые активы на сумму около €2 млрд. Об этом сообщил в четверг министр финансов Австрии Магнус Бруннер.
"Эффективное соблюдение режима санкций в отношении России соответствует интересам Австрии, Европы и США. Мы поддерживаем западные санкции в отношении агрессора и с начала войны заморозили финансовые активы в размере почти €2 млрд", - написал он в Twitter.
Бруннер встретился в Вене с замминистра финансов США Брайаном Нельсоном. По данным портала ORF, на встрече обсуждались введенные в отношении РФ экономические ограничения.