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Австрия заморозила активы на €2 млрд в рамках санкций против России

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Австрия с февраля прошлого года в рамках санкций в отношении России заморозила финансовые активы на сумму около €2 млрд. Об этом сообщил в четверг министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

Австрия назвала сумму замороженных российских активов
© РИА Новости

"Эффективное соблюдение режима санкций в отношении России соответствует интересам Австрии, Европы и США. Мы поддерживаем западные санкции в отношении агрессора и с начала войны заморозили финансовые активы в размере почти €2 млрд", - написал он в Twitter.

В ЕК пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные активы

Бруннер встретился в Вене с замминистра финансов США Брайаном Нельсоном. По данным портала ORF, на встрече обсуждались введенные в отношении РФ экономические ограничения.

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