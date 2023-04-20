ЦБ предложил банкам нести ответственность за действия мошенников

Российские кредитные организации должны взять ответственность за действия финансовых мошенников. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Выступая в Госдуме, она сообщила, что за прошлый год появились необходимые правовые основания, которые позволили много сделать для борьбы со злоумышленниками. В результате, несмотря на увеличение числа кибератак, количество успешных действий преступников сократилось. Набиуллина отметила необходимость продолжения работы в данном направлении, а также предложила банкам нести больше ответственности за финансовые мошенничества.

По ее мнению, сейчас последствия социальной инженерии «расхлебывают только сами люди». Глава ЦБ назвала подобные преступления одной из значимых проблем на протяжении нескольких последних лет. Набиуллина считает, что для успешного противостояния преступникам необходима координация усилий финансового сектора с правоохранительными органами и операторами связи.