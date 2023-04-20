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ЦБ предложил банкам нести ответственность за действия мошенников

Российские кредитные организации должны взять ответственность за действия финансовых мошенников. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

ЦБ предложил банкам нести ответственность за действия мошенников
© globallookpress.com

Выступая в Госдуме, она сообщила, что за прошлый год появились необходимые правовые основания, которые позволили много сделать для борьбы со злоумышленниками. В результате, несмотря на увеличение числа кибератак, количество успешных действий преступников сократилось. Набиуллина отметила необходимость продолжения работы в данном направлении, а также предложила банкам нести больше ответственности за финансовые мошенничества.

По ее мнению, сейчас последствия социальной инженерии «расхлебывают только сами люди». Глава ЦБ назвала подобные преступления одной из значимых проблем на протяжении нескольких последних лет. Набиуллина считает, что для успешного противостояния преступникам необходима координация усилий финансового сектора с правоохранительными органами и операторами связи.

Ранее группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который поможет бороться с незаконным оформлением кредитов мошенниками. Авторы документа считают, что необходимо разрешить гражданам устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с ними договоров потребзайма кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО).

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