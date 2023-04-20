Венгрия и Сербия построят трубопровод для поставок российской нефти

Венгрия и Сербия планируют подписать в июне соглашение о строительстве нефтепровода, по которому российская нефть из трубопровода "Дружба" будет транзитом поступать по венгерской территории сербским потребителям. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Будапеште с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Негре.
По его словам, нефтепровод будет проложен между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом.
"Переговоры между компаниями MOL и Transnafta ("Транснафта" - прим. ТАСС) по этому проекту продолжаются. Договор об этом может быть подписан на сербско-венгерском саммите, запланированном на июнь", - отметил Сийярто, выступая на совместной пресс-конференции с сербской коллегой.
Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" не подпадают под санкции Евросоюза.
Ранее Сийярто сообщал, что протяженность нефтепровода от Альдьо до Нови-Сада составит 128 км, а стоимость его сооружения - около 100 млн евро. Для его строительства может быть использован коридор газопровода из Сербии в Венгрию, являющегося частью сухопутного продолжения второй нитки газопровода "Турецкий поток", что сократит сроки реализации проекта. По прогнозам, строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией займет от полутора до двух лет.