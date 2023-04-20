Министр финансов Австрии Магнус Бруннер оценил сумму замороженных российских финансовых активов почти в два миллиарда евро. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с представителем Казначейства США Брайаном Нельсоном. Слова министра процитировала австрийская телерадиокомпания ORF, передает агентство «Прайм».

Он отметил, что федеральное правительство страны одобряет рестрикции Запада и «каждое европейское решение о санкциях против России».

По словам Бруннера, эффективное применение ограничений в отношении РФ «отвечает интересам Австрии, Европы и США».

Ранее газета Financial Times сообщила об отсутствии у Евросоюза планов вводить новые санкции в отношении России. По словам источника издания, если ЕС введет новые рестрикции, «исключений будет больше, чем мер».