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В Австрии назвали сумму замороженных  российских активов

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Министр финансов Австрии Магнус Бруннер оценил сумму замороженных российских финансовых активов почти в два миллиарда евро. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с представителем Казначейства США Брайаном Нельсоном. Слова министра процитировала австрийская телерадиокомпания ORF, передает агентство «Прайм».

Он отметил, что федеральное правительство страны одобряет рестрикции Запада и «каждое европейское решение о санкциях против России».

По словам Бруннера, эффективное применение ограничений в отношении РФ «отвечает интересам Австрии, Европы и США».

Ранее газета Financial Times сообщила об отсутствии у Евросоюза планов вводить новые санкции в отношении России. По словам источника издания, если ЕС введет новые рестрикции, «исключений будет больше, чем мер».

В ЕК пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные активы

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила о подготовке Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций.

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