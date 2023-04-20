В Казахстане объяснили получение российского газа по минимальной цене

Поставки российского газа в Казахстан для газификации северных и восточных областей республики пройдут на взаимовыгодных условиях, стоимость газа будет находиться на том же уровне, что и для других стран Евразийского союза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

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Таким образом представитель ведомства уточнил заявление министра энергетики Алмасадама Саткалиева о том, что Казахстан получит российский газ по цене ниже, чем Белоруссия. Он объяснил, что некоторая разница получается за счет стоимости транспортировки: Казахстан ближе к российским газовым месторождениям, поэтому итоговая сумма станет минимальной для всех стран ЕАЭС.

Саткалиев утверждал, что QazaqGaz и «Газпром» согласовали схему подключения регионов, утвердив предварительные маршруты новых газопроводов. Он не исключил, что в дальнейшем часть маршрутов могут продлить до Китая, но пока речь идет только об обеспечении нужд казахстанских потребителей.

Казахстан и сам добывает газ в значительных количествах, и альтернативой поставкам из России мог бы стать газопровод по маршруту Костанай — Астана — Павлодар — Семей — Усть-Каменогорск. Однако для этого требуются значительные инвестиции, кроме того, полученный таким образом газ окажется дороже.

Ранее «Коммерсантъ» узнал, что «Газпром» намерен компенсировать выпадающие в результате почти полной потери европейского рынка доходы внутри страны. В частности, компания хочет поднять оптовые цены на газ для промышленных объектов в ряде регионов.