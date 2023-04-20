Страны G7 рассматривают почти полный запрет на экспорт в Россию

Страны Группы семи (G7) рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в РФ.

Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, чиновники из стран G7 обсуждают возможность "полного запрета на большую часть экспорта" в РФ в преддверии запланированного на 19-21 мая саммита Группы семи в Хиросиме.