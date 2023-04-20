Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию

США и другие ключевые союзники Украины задумались над введением запрета на большую часть экспорта в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно данным агентства, данная идея обсуждается официальными лицами перед саммитом лидеров G7 в Японии, который состоится в мае.
Как уточняют источники Bloomberg, представители государств «семерки» обсуждают изменение подхода санкционного режима.
В случае принятия инициативы санкционный режим кардинально изменится. Так, в страну нельзя будут ввозить любой экспорт без отдельного разрешения.
Существует вероятность того, что в списки исключений войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, указано в статье.
Газета Financial Times сообщала об отсутствии у Евросоюза планов вводить новые санкции в отношении России. По словам источника издания, если ЕС введет новые рестрикции, «исключений будет больше, чем мер».