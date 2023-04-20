Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию

США и другие ключевые союзники Украины задумались над введением запрета на большую часть экспорта в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно данным агентства, данная идея обсуждается официальными лицами перед саммитом лидеров G7 в Японии, который состоится в мае.

Как уточняют источники Bloomberg, представители государств «семерки» обсуждают изменение подхода санкционного режима.

В случае принятия инициативы санкционный режим кардинально изменится. Так, в страну нельзя будут ввозить любой экспорт без отдельного разрешения.

Существует вероятность того, что в списки исключений войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, указано в статье.