Эксперт заявил, что санкции не смогут разрушить экономику России

«Самые сильные санкции, которые сейчас могли бы быть, это – санкции на санкции, то есть так называемые вторичные санкции На те фирмы, на те страны, которые несмотря на санкции, поставляют для нас оборудование, сырье, комплектующие», – сказал эксперт.