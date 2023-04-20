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Эксперт заявил, что санкции не смогут разрушить экономику России

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Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что антироссийские санкции не смогут привести к краху экономики России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт заявил, что санкции не смогут разрушить экономику России
© РИА Новости

«Конечно, антироссийские санкции до конца не исчерпаны. В Вашингтоне и в Брюсселе могут их выдумывать без конца. <...> Другое дело, что основные санкции – на экспорт наших энергоносителей – уже наложены. Но при желании найти санкции не проблема», – заявил Остапкович.

По мнению эксперта, санкции вводятся постепенно специально для того, чтобы экономика не смогла к ним адаптироваться. Однако Остапкович считает, что ни у одной из тех стран, против которых вводились санкции, ещё не останавливалась экономика.

«Да, возможно ухудшение ситуации, но никакой разрухи не будет», – подытожил эксперт.

Остапкович также добавил, что самые сильные из возможных в будущем санкций будут связаны со странами, которые поставляют свою продукцию в Россию, несмотря на ограничения Запада.

«Самые сильные санкции, которые сейчас могли бы быть, это – санкции на санкции, то есть так называемые вторичные санкции На те фирмы, на те страны, которые несмотря на санкции, поставляют для нас оборудование, сырье, комплектующие», – сказал эксперт.

Ранее в Германии озвучили условия снятия санкций с России.

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