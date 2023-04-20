Эксперт заявил, что санкции не смогут разрушить экономику России
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что антироссийские санкции не смогут привести к краху экономики России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Конечно, антироссийские санкции до конца не исчерпаны. В Вашингтоне и в Брюсселе могут их выдумывать без конца. <...> Другое дело, что основные санкции – на экспорт наших энергоносителей – уже наложены. Но при желании найти санкции не проблема», – заявил Остапкович.
По мнению эксперта, санкции вводятся постепенно специально для того, чтобы экономика не смогла к ним адаптироваться. Однако Остапкович считает, что ни у одной из тех стран, против которых вводились санкции, ещё не останавливалась экономика.
«Да, возможно ухудшение ситуации, но никакой разрухи не будет», – подытожил эксперт.
Остапкович также добавил, что самые сильные из возможных в будущем санкций будут связаны со странами, которые поставляют свою продукцию в Россию, несмотря на ограничения Запада.
«Самые сильные санкции, которые сейчас могли бы быть, это – санкции на санкции, то есть так называемые вторичные санкции На те фирмы, на те страны, которые несмотря на санкции, поставляют для нас оборудование, сырье, комплектующие», – сказал эксперт.
Ранее в Германии озвучили условия снятия санкций с России.