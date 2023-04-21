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56 минут назад

Влияние цифрового рубля на инфляцию оценили

Lenta.ru

Цифровой рубль не является аналогом выпуска рубля в физической массе, потому он не сможет стать причиной роста инфляции. Напротив, это большой шаг в направлении диджитализации и более безопасных сделок. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Влияние цифрового рубля на инфляцию оценили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цифровой рубль — это не выпуск рубля в физической массе, он необходим для того, чтобы проще совершать сделки, чтобы сделки были безопасными, — объяснил экономист. — Это также необходимо для того, чтобы уменьшить число бюрократических преград, чтобы они были предодобрены государством».

Сигал заключил, что, поскольку цифровой рубль не является аналогом физической денежной массы, а, наоборот, его введение является шагом к диджитализации, он не может иметь отношения к росту инфляции.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что пополнение кошелька цифровыми рублями, а также переводы таких рублей между россиянами будут бесплатными. Она также сообщила, что Банк России намерен установить месячный лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями на уровне около 300 тысяч рублей.

Экономика,Павел Сигал,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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