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30 минут назад

Financial Times: США ускорили крах доллара из-за использования финансовой системы против РФ

Лера Букина

Валютный аналитик Стивен Джек предрек доллару скорый крах в связи с решением США показать свою власть и использовать мировую финансовую систему против РФ, передает Financial Times.

Financial Times: США ускорили крах доллара из-за использования финансовой системы против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что американская валюта сдала позиции уже некоторое время назад, однако действия США ускорили процесс краха.

Эксперт отметил, что доля «американца» среди официальных мировых резервных валют уменьшилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021 году.

В 2022-м доля сократилась до 47%. Доллар начал лишаться статуса резервной мировой быстрее, чем прогнозировали аналитики раньше.

Вместе с тем специалист указал на сохранение могущества доллара. Собеседник объяснил это удобством валюты в вопросе мировой торговли.

Эксперт предупредил о том, что доллар не всегда будет на передовых позициях, поэтому властям не следует совершать крупных ошибок. По его словам, целесообразно проанализировать ситуацию во избежание существенного ослабления влияния американской валюты в мире.

Ранее ТАСС, ссылаясь на доклад Росконгресса «Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру», сообщило, что появление на мировом рынке новых союзных валют, которые заменят доллар и евро, ожидается не раньше 2035-2040 годов.

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