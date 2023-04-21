Financial Times: США ускорили крах доллара из-за использования финансовой системы против РФ

Валютный аналитик Стивен Джек предрек доллару скорый крах в связи с решением США показать свою власть и использовать мировую финансовую систему против РФ, передает Financial Times.

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Он отметил, что американская валюта сдала позиции уже некоторое время назад, однако действия США ускорили процесс краха.

Эксперт отметил, что доля «американца» среди официальных мировых резервных валют уменьшилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021 году.

В 2022-м доля сократилась до 47%. Доллар начал лишаться статуса резервной мировой быстрее, чем прогнозировали аналитики раньше.

Вместе с тем специалист указал на сохранение могущества доллара. Собеседник объяснил это удобством валюты в вопросе мировой торговли.

Эксперт предупредил о том, что доллар не всегда будет на передовых позициях, поэтому властям не следует совершать крупных ошибок. По его словам, целесообразно проанализировать ситуацию во избежание существенного ослабления влияния американской валюты в мире.