Новым регионам России выделили более 400 млрд рублей из бюджета

Четыре новых российских региона в 2023 году получат из федерального бюджета 410,7 млрд рублей в виде дотаций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные системы «Электронный бюджет».

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получат в 2023 году из федерального бюджета в общей сложности 410,7 млрд руб., что составит 89% совокупных доходов их консолидированных бюджетов (включают регионы вместе с муниципалитетами). При этом основная часть доходов этих регионов является дотациями, которые направлены на создание сбалансированности бюджета.

Эксперты рынка указали, что безвозмездные поступления передаются в новые регионы в виде дотаций, так как они являются нецелевыми. В этом случае регионы могут самостоятельно решать, на какие цели они будут потрачены. Поэтому, вполне вероятно, полученные средства будут направлены на социальные выплаты, заработную плату и поддержку населения.

Аналитики посчитали, что в указанных данных нет прямых расходов федерального бюджета, «шефской помощи» от других регионов, а также трансфертов из Социального фонда, которые направлены на выплаты пенсий. При этом высокая доля федеральных дотаций новым регионам может сохраняться достаточно длительное время. Однако в перспективе этот показатель может снизиться, так как экономический потенциал у ДНР и ЛНР достаточно высокий.