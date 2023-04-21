Москва исходит из того, что антироссийские санкции могут бить по мировой экономике и привести к всемирному кризису. Такое развитие событий допустил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля заявил, что в любом случае уже принятые Западом антироссийские санкции и возможные новые дополнительные меры, о введении которых размышляют в Брюсселе и Вашингтоне, будут бить по мировой экономике.

«Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», — пояснил Песков.

Кроме того, он указал, что Россия адаптируется и развивается с учетом опасностей, кроющихся за помыслами недружественных стран, а также занимается перспективными планами развития. Песков напомнил, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций, как Россия.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что санкции западных стран против России, введенные в 2022 году, сохранятся надолго, поэтому страна должна сосредоточиться на суверенном развитии. Он признал, что многие отрасли в короткий срок оказались в эпицентре санкционной блокады.