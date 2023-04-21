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54 минуты назад

В Кремле допустили всемирный кризис из-за антироссийских санкций

Lenta.ru

Москва исходит из того, что антироссийские санкции могут бить по мировой экономике и привести к всемирному кризису. Такое развитие событий допустил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля заявил, что в любом случае уже принятые Западом антироссийские санкции и возможные новые дополнительные меры, о введении которых размышляют в Брюсселе и Вашингтоне, будут бить по мировой экономике.

«Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», — пояснил Песков.

Кроме того, он указал, что Россия адаптируется и развивается с учетом опасностей, кроющихся за помыслами недружественных стран, а также занимается перспективными планами развития. Песков напомнил, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций, как Россия.

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Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что санкции западных стран против России, введенные в 2022 году, сохранятся надолго, поэтому страна должна сосредоточиться на суверенном развитии. Он признал, что многие отрасли в короткий срок оказались в эпицентре санкционной блокады.

Также Путин назвал рост доходов граждан ключевой задачей и пообещал, что в этом году реальные располагаемые доходы вырастут на 2-3 процента. В то же время он признал, что «цены растут, а зарплаты не очень».

Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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