«Сбить цену»: чем для России обернутся поставки газа в Турцию из Черного моря

Если мы берем абсолютные объемы, то Турция сейчас действительно является крупнейшим покупателем российского газа. За ней идут Китай, Белоруссия и Венгрия. Но в Турции как-то слишком стремительно заявили об открытии месторождения Сакарья и начале добычи. Кроме того, об отрытии месторождения почему-то объявляют не сами компании, которые занимались исследованиями, а руководители страны. Например, первый комментарий по поводу открытия Сакарья и об объемах добычи дал министр финансов Турции. И он говорил, что месторождение позволит Турции снизить стоимость российского газа 10%. То есть они откровенно заявляли, что хотят использовать месторождение для того, чтобы сбить цены на российский газ. Но тут возникает вопрос о том, сколько газа и в какие сроки будут добывать на месторождении. К озвученным в Турции цифрам я бы относился осторожно.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ