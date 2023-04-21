«Сбить цену»: чем для России обернутся поставки газа в Турцию из Черного моря
Власти Турции хотят использовать месторождение Сакарья для того, чтобы сбить цены на поставки российского газа. Об этом в разговоре с Рамблером заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя начало поставок газа с турецкого месторождения на шельфе Черного моря.
Если мы берем абсолютные объемы, то Турция сейчас действительно является крупнейшим покупателем российского газа. За ней идут Китай, Белоруссия и Венгрия. Но в Турции как-то слишком стремительно заявили об открытии месторождения Сакарья и начале добычи. Кроме того, об отрытии месторождения почему-то объявляют не сами компании, которые занимались исследованиями, а руководители страны. Например, первый комментарий по поводу открытия Сакарья и об объемах добычи дал министр финансов Турции. И он говорил, что месторождение позволит Турции снизить стоимость российского газа 10%. То есть они откровенно заявляли, что хотят использовать месторождение для того, чтобы сбить цены на российский газ. Но тут возникает вопрос о том, сколько газа и в какие сроки будут добывать на месторождении. К озвученным в Турции цифрам я бы относился осторожно.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Ранее на шельфе Черного моря ни одна страна не добывала газ в больших объемах, подчеркнул эксперт.
"Это глубоководный шельф, и вопрос в том, сколько будет стоить этот газ. Но, допустим, если они будут добывать указанные объемы и пускать их на внутренний рынок, то они необязательно вытеснят Россию.
Если целью Анкары будет диверсификация источников поставок и уменьшение зависимости от кого-то из крупных поставщиков, то тогда, конечно, первая в очереди Россия как крупнейший поставщик газа в Турцию. Если же у них будет экономическая цель, тогда они будут отказываться от самого дорогого газа от поставщика. И тогда нужно будет смотреть на суммы, прописанные в контрактах. У нас, например, в основном идет нефтяная индексация", — заявил специалист.
Юшков допустил, что запуск нового месторождения в Турции может сказаться на поставках в страну из России, Ирана и Азербайджана.
"Мы можем не пострадать только в одном случае - если Турция нарастит объемы добычи, и при этом на мировом рынке будет дефицит. Это будет означать, что СПГ станет дорогим, а трубопроводные поставки газа для Турции будут дешевыми. Поэтому они сохранят трубопроводные поставки и сократят поставки СПГ. Потому что СПГ у них в основном привязан к стоимости на спотовом рынке", — рассказал аналитик.
Вместе с тем Юшков назвал "популистским" обещание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на год освободить жителей страны от оплаты газа, используемого на кухне и при потреблении горячей воды.
"Заявление Эрдогана направлено на то, чтобы нанести окончательный удар по оппонентам в рамках избирательной кампании. Выборы в Турции уже на носу... Однако сейчас совершенно непонятно, каким образом такое решение будет оформлено. Ведь потребители подписывают контракты с коммерческими компаниями, поставляющими газ, а не с государством. И кто возместит этим компаниям средства, если люди не будут платить за газ, — неясно. Тем более пока что они получают импортный газ, а не пользуются своим", — заявил эксперт.
Ранее Эрдоган запустил поставки газа с месторождения Сакарья в Черном море. По оценке турецкого лидера, проект позволит покрыть 30 процентов потребности страны в газе.
Чтобы подчеркнуть значимость события, Эрдоган объявил, что жители Турции в течение года не будут платить за газ, используемый на кухне и при потреблении горячей воды, а в ближайший месяц от всех платежей за газ освобождаются все домохозяйства. Таким образом, газ стал бесплатным для граждан до президентских выборов, которые состоятся 14 мая.
В настоящее время почти половину импортируемого газа Турция получает из России (страна зависит от импорта на 99,5 процента), и с 2022 года она стала главным покупателем российского топлива.