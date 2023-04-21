Чехия отказалась от поставок газа из России

Чехия в первом квартале 2023 года впервые полностью отказалась от закупок российского газа, заменив его поставками из Норвегии и с СПГ-терминалов в Нидерландах и Бельгии. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Министерства промышленности и торговли страны.

«Впервые в современной истории Чехии мы полностью отказались от поставок газа из России. Это большой успех. Я не знаю другой страны, которая так быстро избавилась бы от почти 100-процентной зависимости от импорта газа из России. Мы все способствовали этому, потому что сокращение потребления сыграло решающую роль», — заявил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела

По данным ведомства на 20 апреля, в газохранилищах Чехии сейчас содержится 1 668 млн кубометров газа, что соответствует примерно 48% их общего объема.

В текущем году запасы уменьшились на 1 285 млн кубометров газа, среднее же снижение за 2015-2023 годы составило 1 450,3 млн кубометров газа, пояснили в Минпромторге.

Напомним, что после начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, европейские страны согласовали отказ от поставок газа из России.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Димитр Лилков в своей статье для издания EUobserver констатировал, что страны Европы совершили этой зимой «коллективный подвиг», сократив потребление природного газа почти на 20%.