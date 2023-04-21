Чехия отказалась от поставок газа из России
Чехия в первом квартале 2023 года впервые полностью отказалась от закупок российского газа, заменив его поставками из Норвегии и с СПГ-терминалов в Нидерландах и Бельгии. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Министерства промышленности и торговли страны.
«Впервые в современной истории Чехии мы полностью отказались от поставок газа из России. Это большой успех. Я не знаю другой страны, которая так быстро избавилась бы от почти 100-процентной зависимости от импорта газа из России. Мы все способствовали этому, потому что сокращение потребления сыграло решающую роль», — заявил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела
По данным ведомства на 20 апреля, в газохранилищах Чехии сейчас содержится 1 668 млн кубометров газа, что соответствует примерно 48% их общего объема.
В текущем году запасы уменьшились на 1 285 млн кубометров газа, среднее же снижение за 2015-2023 годы составило 1 450,3 млн кубометров газа, пояснили в Минпромторге.
Напомним, что после начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, европейские страны согласовали отказ от поставок газа из России.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Димитр Лилков в своей статье для издания EUobserver констатировал, что страны Европы совершили этой зимой «коллективный подвиг», сократив потребление природного газа почти на 20%.
Однако, по его словам, вызванный отказом от российских нефти и газа кризис разрушает европейскую промышленность, так как из-за высоких цен на энергоносители закрываются заводы, в том числе по производству алюминия и удобрений. При этом сохраняется нестабильность с поставками энергоресурсов, и Европа рискует оказаться неготовой к следующей зиме.