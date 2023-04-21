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В Аргентине рекордно подняли ключевую ставку для борьбы с ростом цен

Центральный банк Аргентинской Республики (BCRA) 20 апреля поднял базовую учетную ставку рефинансирования на 3 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В Аргентине рекордно подняли ключевую ставку
© globallookpress.com

В результате ключевая ставка увеличилась до 81 процента, что стало рекордным показателем с 26 сентября 2019 года. На дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ Аргентины был вынужден пойти для борьбы с растущей инфляцией, которая в марте 2023 года достигла 104,3 процента в годовом выражении. При этом по сравнению с февралем индекс потребительских цен (ИПЦ, основной индикатор инфляции) вырос на 7,7 процента, что является самым быстрым месячным ростом более чем за два десятилетия.

Усугубляют экономическую ситуацию сокращение валютных резервов и низкий курс национальной валюты песо по отношению к доллару, а также засуха, которая ударила по экспорту основных сельскохозяйственных культур страны — сои и кукурузы.

После изменения ставки ЦБ Аргентина занимает второе место в мире по ее величине. По этому показателю страну опережает только Зимбабве (140 процентов), на третьем месте — Венесуэла (56,97 процента).

Национальный институт статистики и переписей (INDEC) Аргентины сообщал ранее, что в феврале 2023 года инфляция в стране поднялась выше 100 процентов в годовом выражении впервые с 1991 года. Главным драйвером роста показателя стали цены на продовольственные продукты и безалкогольные напитки, они прибавили 9,8 процента.

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